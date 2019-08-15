15.08.2019, 20:26
Актёр Эрик Робертс хочет получить гражданство России
ИА «Ореанда-Новости» Голливудский актёр заявил, что является частым гостем в России и проникся этой страной.
На прошедшем в Сочи международном турнире по боевому самбо «Платформа S-70», Робертс преподнёс Владимиру Путину так называемый «спортивный Оскар».
Актёр присутствовал на турнире в качестве почётного гостя. Как известно, Эрик Робертс является поклонником боевых искусств и имеет чёрный пояс по тхэквондо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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