ИА «Ореанда-Новости» Голливудский актёр заявил, что является частым гостем в России и проникся этой страной.

На прошедшем в Сочи международном турнире по боевому самбо «Платформа S-70», Робертс преподнёс Владимиру Путину так называемый «спортивный Оскар».

Актёр присутствовал на турнире в качестве почётного гостя. Как известно, Эрик Робертс является поклонником боевых искусств и имеет чёрный пояс по тхэквондо.