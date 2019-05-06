ИА «Ореанда-Новости» Актёр театра и кино Игорь Фурманюк пострадал в ДТП в Москве. О происшествии сообщает Пятый канал.

В аварию актёр попал в районе Раменки на улице Мосфильмовской.Фурменюк был доставлен в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Фурманюк известен телезрителям по своим ролям в сериалах «Секунда до», «Застава», «Сонька Золотая Ручка», а также «Зорге».