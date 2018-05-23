ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Юрий Колокольников играл роль в нашумевшем в своё время сериале «Игра престолов». Его персонажа-одичалого, по имени Стир, запомнили многие. А 22 мая вышло интервью с ним в передаче «вДудь» на YouTube-канале блогера.

Во время разговора с журналистом Колокольников поделился информацией, что большинство актеров из России подсели на кокаин. Это стало для него своеобразным открытием. Он вдруг понял, что все вокруг, в том числе и его российские коллеги, употребляют кокаин. Он назвал это «нездоровой» тенденцией и заявил, что ему повезло в этом плане, так как он не любит кокаин.

Он не побоялся рассказать, что иногда для расслабления раз в неделю курил марихуану, однако более тяжелые наркотики его, наоборот, концентрировали еще больше. А этого он терпеть не мог.

По его мнению, в самой России другая проблема – синтетические наркотики, по большей степени амфетамин.

На вопрос Дудя, почему в Голливуде такие дурацкие стереотипы о России, например, как в фильме «Красный воробей» (балерина после выступления в «Лебедином озере» вдруг надевает шапку-ушанку и отправляется домой – в хрущевку) Колокольников пояснил, что представители киноиндустрии из штатов обычно ориентируются на широкую аудиторию, их фильмы выходят в прокат по всему миру.

Он заметил, что в других странах зритель не обратит на это внимания. Но чаще всего исход зависит от «подключения продюсера к конкретной теме». То есть грамотный специалист возьмет для совета знающего человека. Он также намекнул, что таких «косяков» при работе с россиянами на съемочной площадке становится меньше.

Сам актер Колокольников может похвалится ролями в таких фильмах, как «Бумер-2», «Бесы», «Интимные места». Последнее достижения Юрия – роль в фильме «Вий 2. Тайна Печати дракона», где он стал Железной маской. Ему посчастливилось играть на одной съемочной площадке с Арнольдом Шварценегером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром.

Напомним, в видеосюжетах Юрия Дудя нередко встречается мат и прочая нецензурная лексика, поэтому СМИ, согласно законодательству не публикуют данные видеосюжеты.