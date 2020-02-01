01.02.2020, 10:36
Актёр из «Звёздных войн» Алан Харрис умер от онкологии
ИА «Ореанда-Новости». 25 января 2020 года умер от онкозаболевания актёр из «Звёздных войн» Алан Харрис. Об этом сообщила британская газета Metro вчера, 31 января, в 10-59 по местному времени или в 22-59 по МСК. Сообщество Imperial Signings в Facebook подтвердило данную информацию.
Актёр скончался в возрасте 81 год. У Алана Харриса был обнаружен рак лёгких ещё в 2018 году. Однако он не отчаивался и продолжал посещать различные шоу, рассказывать о съёмках вымышленного галактического мира и встречаться с фанатами. В фильме «Звёздные войны» Алан Харрис играл роль охотника за головами рептилий Босска.
Актёр скончался в возрасте 81 год. У Алана Харриса был обнаружен рак лёгких ещё в 2018 году. Однако он не отчаивался и продолжал посещать различные шоу, рассказывать о съёмках вымышленного галактического мира и встречаться с фанатами. В фильме «Звёздные войны» Алан Харрис играл роль охотника за головами рептилий Босска.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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