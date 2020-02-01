Об этом сообщила британская газета Metro вчера, 31 января, в 10-59 по местному времени или в 22-59 по МСК. Сообщество Imperial Signings в Facebook подтвердило данную информацию.Актёр скончался в возрасте 81 год.Однако он не отчаивался и продолжал посещать различные шоу, рассказывать о съёмках вымышленного галактического мира и встречаться с фанатами.



