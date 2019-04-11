ИА «Ореанда-Новости» 33-летний актёр, исполнивший роль - Рамси Болтона, одного из персонажей саги по мотивам произведений Джорджа Р. Р. Мартина, примет участие в фестивале Comic Con Russia, который пройдёт в Санкт-Петербурге 17-19 мая в выставочном комплексе «Ленэкспо». Организаторы фестиваля популярной культуры посвященный фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм Comic Con опубликовали на своей официальной странице постер, на котором панорама Петербурга с Медным всадником «заморожена» в стиле постеров к сериалу от HBO. По данным фестиваля, британский актёр Иван Реон встретится с фанатами и примет участие в автограф - и фото – сессиях 18-19 мая.

Премьера 8 сезона сериала «Игра престолов» состоится 14 апреля. В России эксклюзивный показ первой серии состоится 15 апреля в 22:00, на телеканале FOX.