ИА «Ореанда-Новости». Актёру и музыканту Петру Мамонову, которого ранее госпитализировали в одну из московских больниц, провели операцию на сердце, пишет «Интерфакс».



Врачи говорят, что состояния Мамонова стабильное. Его супруга Ольга рассказала, что актёр уже отправил её в магазин за продуктами.



Мамонову стало плохо 24 августа. Медики поставили ему диагноз инфаркт миокарда.



68-летний Пётр Мамонов является основателем и лидером андеграундной группы «Звуки Му». В качестве актёра он известен по фильмам «Царь», «Остров», «Шапито-шоу».