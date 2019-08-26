26.08.2019, 17:35
Актёр Пётр Мамонов перенёс операцию на сердце
ИА «Ореанда-Новости». Актёру и музыканту Петру Мамонову, которого ранее госпитализировали в одну из московских больниц, провели операцию на сердце, пишет «Интерфакс».
Врачи говорят, что состояния Мамонова стабильное. Его супруга Ольга рассказала, что актёр уже отправил её в магазин за продуктами.
Мамонову стало плохо 24 августа. Медики поставили ему диагноз инфаркт миокарда.
68-летний Пётр Мамонов является основателем и лидером андеграундной группы «Звуки Му». В качестве актёра он известен по фильмам «Царь», «Остров», «Шапито-шоу».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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