ИА «Ореанда-Новости». Группа актёров МХАТ имени Горького, которая оказалась не согласна с политикой нового руководства театра, обратилась в Пресненский суд Москвы с иском к театру о нарушении их прав на работу, пишет «Интерфакс».



Всего артисты выдвинули два требования. Одно касается выплаты премий, второе - непредоставления работы работодателем. Дело в том, что тем, актёров, которые отказались переходить на срочные трудовые договоры, либо уволили, либо убрали из спектаклей, сказано в иске.



Дело начала рассматривать 17 января, но в итоге суд отложил рассмотрение на 7 февраля, так как ответчик предоставил не все документы.