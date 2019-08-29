ИА «Ореанда-Новости». Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.



Во МХАТе пояснили, что попросили надзорное ведомство разобраться со снятием с должности прошлого художественного руководителя – Татьяны Дорониной.



Артист театра Андрей Чубченко рассказал, что поводом для жалобы стало то, что актёров начали переводить с бессрочных договоров, которые с ними заключила Доронина, на срочные. При этом на несогласных с такими реформами оказывали давление, угрожая увольнением. Чубченко отметил, что в новом договоре, который предложили артистам, есть пункт о том, что худрук может уволить актёра в любое время, если он его не устроит.



Боякова назначили худруком МХАТа в конце прошлого года. Тогда же Доронину назначили на должность президента МХАТ имени Горького. Она руководила театром с 1987 года.