22.07.2019, 02:00
Актёры сериала "Воронины" сообщили о закрытии сериала
ИА «Ореанда-Новости» Актриса Екатерина Волкова, исполнившая в телесериале роль Веры, рассказала подписчикам своего аккаунта в Instagram, что 24-й сезон станет завершающим.
Волкова поделилась фото съемочного процесса. В комментарии к снимку актриса написала, что это последний съёмочный день.
Премьера «Ворониных» состоялась в ноябре 2009 года. Сериал так полюбился зрителям, что было отснято 23 сезона. Многие фразы главных персонажей стали крылатыми.
Кроме того, «Воронины» попали в книгу рекордов Гиннеса как самый долгий адаптированный сериал в мире.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии