ИА «Ореанда-Новости» Актриса Екатерина Волкова, исполнившая в телесериале роль Веры, рассказала подписчикам своего аккаунта в Instagram, что 24-й сезон станет завершающим.

Волкова поделилась фото съемочного процесса. В комментарии к снимку актриса написала, что это последний съёмочный день.

Премьера «Ворониных» состоялась в ноябре 2009 года. Сериал так полюбился зрителям, что было отснято 23 сезона. Многие фразы главных персонажей стали крылатыми.

Кроме того, «Воронины» попали в книгу рекордов Гиннеса как самый долгий адаптированный сериал в мире.