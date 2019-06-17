ИА "Ореанда-Новости" 41-летняя актриса театра и кино Екатерина Климова подала на развод со своим супругом Гелой Месхи. Для актрисы это третий брак. Климова познакомилась с Гелой Месхи на съёмках фильма «Волчье солнце».

Пара официально узаконила свои отношения три с половиной года назад. За это время у них родилась дочь – малышку назвали Изабелла. Екатерину Климову по праву можно считать многодетной матерью – у неё есть ещё трое детей, рождённые в предыдущих отношениях. Это старшая дочь Елизавета 17-ти лет и двое сыновей Матвей и Корней, 12-ти и 10-ти лет соответственно.

По информации, предоставленной сотрудниками Хамовнического суда города Москвы, официальное заявление о расторжении отношений от Климовой они получили 27 мая. Согласно действующему российскому законодательству, с супругами должна быть проведена разъяснительная беседа – она состоялась 10 июня. Заседание суда состоится через месяц, однако, точную дату проведения, Хамовнический суд столицы не озвучил.

Основным вопросом предстоящего заседания останется, с кем останется жить трёхлетняя Изабелла. Для 33-хлетнего актёра театра и кино Месхи это единственный ребёнок. Что касается имущественного содержания, то изначально семья Екатерины Климовой проживала в доме, оставшийся ей от предыдущего брака с актёром Игорем Петренко. Дом расположен в коттеджном посёлке в Павлово. Последние годы Климова с семьёй проживала в собственной столичной квартире.

Несмотря на то, что сама актриса не говорит о причинах развода, поклонники утверждают, что ревностный характер Месхи и заработок, меньший в отличие от гонораров супруги, стали поводом к расставанию. Сам Месхи утверждает, что пара расстаётся из-за разных рабочих графиков.