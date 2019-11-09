Кроме того, на эту награда также представлены Оливия Колман из фильма «Фаворитка», Трине Дюрхольм из картины «Королева Сердец», Ноэми Мерлан и Адель Энель («Портрет девушки в огне») и Хелена Ценгель («Крушители системы»). Победитель станет известен 7 декабря в Берлине.«Дылду» снял режиссёр Кантемир Балагов. Мировая премьера картины состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля.