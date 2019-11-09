09.11.2019, 17:22
Актриса из фильма «Дылда» номинирована на премию Европейской киноакадемии
ИА «Ореанда-Новости». Актриса Виктория Мирошниченко выдвинута на премию Европейской киноакадемии как «Лучшая актриса» за роль в картине «Дылда», пишет «Интерфакс».
Кроме того, на эту награда также представлены Оливия Колман из фильма «Фаворитка», Трине Дюрхольм из картины «Королева Сердец», Ноэми Мерлан и Адель Энель («Портрет девушки в огне») и Хелена Ценгель («Крушители системы»). Победитель станет известен 7 декабря в Берлине.
«Дылду» снял режиссёр Кантемир Балагов. Мировая премьера картины состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Кроме того, на эту награда также представлены Оливия Колман из фильма «Фаворитка», Трине Дюрхольм из картины «Королева Сердец», Ноэми Мерлан и Адель Энель («Портрет девушки в огне») и Хелена Ценгель («Крушители системы»). Победитель станет известен 7 декабря в Берлине.
«Дылду» снял режиссёр Кантемир Балагов. Мировая премьера картины состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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