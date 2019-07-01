ИА «Ореанда-Новости». В США умерла заслуженная артистка РСФСР Надежда Чередниченко, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.



Актриса скончалась 14 июня в возрасте 91 года. Союз кинематографистов назвал Чередниченко неподражаемым примером таланта, красоты, обаяния и житейской мудрости.



Наибольшую известность она приобрела в фильмах «Чемпион мира», «Матрос Чижик», «Когда поют соловьи» и «Координаты неизвестны».