ИА "Ореанда-Новости". Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками.

Об этом заявила сама актриса в своём профиле в сети Instagram.

Она сообщила, что всю неделю у актрисы плотное расписание: перелёты, переезды, спектакли в разных городах страны. Куда именно и с какой программой Бочкарева собирается выступать, она решила не уточнять.

Ранее друг актрисы сообщал, что во время исчезновения после скандала, актриса была дома с семьёй. Он также добавил, что она находится под подпиской о невыезде, и в отношении Бочкаревой ведётся расследование.

В СМИ сообщалось, что у Бочкарёвой нашли наркотики. Новость была опровергнута помощницей актрисы, однако вскоре было опубликованы несколько доказательств. Актриса пока решила ситуацию не комментировать.