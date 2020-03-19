19.03.2020, 13:51
Актриса, сыгравшая в "Игре престолов", заболела коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Актриса из Англии Индира Варма, сыгравшая в многосерийном кинематографическом проекте "Игра престолов" героиню Элларию Сенд, заболела коронавирусом. Об этом актриса уведомила в Instagram.
Варма заявила, что соблюдает постельный режим. Также она призвала своих поклонников беречь здоровье и относиться по-доброму к своим близким.
По причине болезни Варма вынуждена была оказаться от участия в репетиции спектакля по Антону Чехову "Чайка", в котором также одну из героинь играет ещё одна актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк.
Варма заявила, что соблюдает постельный режим. Также она призвала своих поклонников беречь здоровье и относиться по-доброму к своим близким.
По причине болезни Варма вынуждена была оказаться от участия в репетиции спектакля по Антону Чехову "Чайка", в котором также одну из героинь играет ещё одна актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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