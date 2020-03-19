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Об этом актриса уведомила в Instagram.Варма заявила, что соблюдает постельный режим. Также она призвала своих поклонников беречь здоровье и относиться по-доброму к своим близким., в котором также одну из героинь играет ещё одна актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк.