ИА "Ореанда-Новости" Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр Александр Друзь вновь может стать участником телевизионной игры под названием «Что? Где? Когда?», транслируемой на Первом канале. Такое заявление сделал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Константин Эрнст заявил, что скорое возвращение магистра игры и обладателя приза «Бриллиантовая сова» является более, чем возможным. Однако, Александру Друзю необходимо выступить с заявлением к зрителям и объяснить ситуацию, связанную с его исключением из этого шоу. Стоит напомнить, что бывший главный редактор другой телевизионной передачи под названием «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер в одной из социальных сетей заявил, что Александр Друзь выступил с необычным предложением. Накануне одной из игр, участие в которой должен был принимать Александр Друзь, Илья Бер раскроет ему вопросы. В случае выигрыша Друзь пообещал поделиться частью средств с Ильёй Бером. Своё заявление экс-редактор подкрепил имеющимися у него телефонными разговорами с магистром игры «Что? Где? Когда?». Александр Друзь не согласился с этим высказыванием, и, в свою очередь, заявил, что Илья Бер сам предложил ему открыть вопросы. Взамен Бер попросил часть призовой суммы.

Первый канал вмешался в сложившуюся ситуацию. И Александра Друзя, и Илью Бера отстранили от участия в своих телевизионных программах. Срок отстранения руководство Первого канала не озвучило. В настоящее время Друзь до сих пор является вице-президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». В мае текущего года он на одном из заседаний правления ассоциации принёс слова извинения за ситуацию, которая сложилась вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».