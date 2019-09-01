Такое заявление сделал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Константин Эрнст заявил, что скорое возвращение магистра игры и обладателя приза «Бриллиантовая сова» является более, чем возможным. Однако, Александру Друзю необходимо выступить с заявлением к зрителям и объяснить ситуацию, связанную с его исключением из этого шоу. Стоит напомнить, что бывший главный редактор другой телевизионной передачи под названием «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер в одной из социальных сетей заявил, что Александр Друзь выступил с необычным предложением. Накануне одной из игр, участие в которой должен был принимать Александр Друзь, Илья Бер раскроет ему вопросы. В случае выигрыша Друзь пообещал поделиться частью средств с Ильёй Бером. Своё заявление экс-редактор подкрепил имеющимися у него телефонными разговорами с магистром игры «Что? Где? Когда?». Александр Друзь не согласился с этим высказыванием, и, в свою очередь, заявил, что Илья Бер сам предложил ему открыть вопросы. Взамен Бер попросил часть призовой суммы.

Первый канал вмешался в сложившуюся ситуацию. И Александра Друзя, и Илью Бера отстранили от участия в своих телевизионных программах. Срок отстранения руководство Первого канала не озвучило. В настоящее время Друзь до сих пор является вице-президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». В мае текущего года он на одном из заседаний правления ассоциации принёс слова извинения за ситуацию, которая сложилась вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».