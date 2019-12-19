19.12.2019, 23:37
Александр Петров назван самым востребованным российским актёром в 2019 году
ИА «Ореанда-Новости». Александр Петров назван самым востребованным российским актёром в 2019 году по данным составленного рейтинга сервиса «Кино Mail.ru».
За 2019 год актёр снялся в 5 фильмах и 1 сериале: «Герой», «Анна», «Текст», «Т-34» и «Гоголь» соответственно. Второе место занял не менее знаменитый Павел Прилучный. Также в тройку лидеров вошёл и Сергей Бурунов, который является коллегой Александра Петрова по сериалу «Полицейский с Рублевки».
В ТОП-3 наиболее востребованных актрис вошли Дарья Мороз, Светлана Ходченкова и Елена Подкаминская. и 5 места заняли Любовь Аксенова и Кристина Асмус соответственно.
За 2019 год актёр снялся в 5 фильмах и 1 сериале: «Герой», «Анна», «Текст», «Т-34» и «Гоголь» соответственно. Второе место занял не менее знаменитый Павел Прилучный. Также в тройку лидеров вошёл и Сергей Бурунов, который является коллегой Александра Петрова по сериалу «Полицейский с Рублевки».
В ТОП-3 наиболее востребованных актрис вошли Дарья Мороз, Светлана Ходченкова и Елена Подкаминская. и 5 места заняли Любовь Аксенова и Кристина Асмус соответственно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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