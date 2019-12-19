Второе место занял не менее знаменитый Павел Прилучный. Также в тройку лидеров вошёл и Сергей Бурунов, который является коллегой Александра Петрова по сериалу «Полицейский с Рублевки».В ТОП-3 наиболее востребованных актрис вошли Дарья Мороз, Светлана Ходченкова и Елена Подкаминская. и 5 места заняли Любовь Аксенова и Кристина Асмус соответственно.