ИА «Ореанда-Новости». Актёр Александр Петров и актриса Ирина Старшенбаум расстались, сообщает издание StarHit.



Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.



О причине разрыва Петров и Старшенбаум не говорят. Однако актёра уже не раз видели в обществе Милославской, в том числе пара посетила спектакль в Нижнем Новгороде.