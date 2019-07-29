29.07.2019, 21:37
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Александр Петров и актриса Ирина Старшенбаум расстались, сообщает издание StarHit.
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
О причине разрыва Петров и Старшенбаум не говорят. Однако актёра уже не раз видели в обществе Милославской, в том числе пара посетила спектакль в Нижнем Новгороде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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