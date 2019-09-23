Такое решение было принято руководством Первого канала.

Напомним, что Первый канал решил отстранить от участия в вышеупомянутой интеллектуальной игре Александра Друзя в связи с произошедшим в феврале этого года инцидентом. Главный редактор другого телевизионного проекта на Первом канале под названием «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра игры в том, что он пытался его подкупить. По словам Ильи Бера, Александр Друзь пообещал поделиться выигранными деньгами, если редактор программы заранее предоставит ему ответы на поставленные в ходе викторины вопросы. Илья Бер, в доказательство своих слов, предоставил запись телефонного разговора. В свою очередь, Александр Друзь признал, что запись, действительно, подлинная, однако, сам Бер предлагал ему деньги за предоставленные ответы. Друзь же пытался подыграть ему в этом разговоре. В результате генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение отстранить от телевизионных проектов обоих участников конфликта.

Сегодня стало известно, что Александр Друзь вернётся в клуб «Что? Где? Когда?» до конца текущего года, однако, не сможет принять участие в самой игре. В связи с извинениями, которые принёс Александр Друзь в мае этого года за неприятный инцидент, компания «Игра-ТВ» решила, что магистр может вернуться в клуб. Тем более прошло уже достаточно времени, сообщили представители компании.

В настоящее время конец сезона вместо Друзя проведёт Инна Семёнова. Александра Друзя возможно будет увидеть за игровым столом в следующем году. Сам Илья Бер, узнав о возвращении магистра в «Что? Где? Когда?», назвал решение телевизионной компании «позором».