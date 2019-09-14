В настоящее время ему необходимо время, чтобы реабилитироваться после больницы.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что народному артисту Российской Федерации поставили диагноз, связанный с онкологическим заболеванием. Некоторое время Александр Розенбаум не комментировал эту информацию. Однако, стало известно, что операцию по удалению злокачественного образования провели несколько дней назад. Артистом занимались медицинские специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Сама операция прошла успешно, однако, Александру Розенбауму необходимо ещё какое-то время, чтобы реабилитироваться после больницы.

Информация о том, что народный артист России серьёзно болен, появилась ещё в прошлом году. Сам артист и его близкое окружение не подтвердило эту информацию, поэтому для поклонников творчества Александра Розенбаума было неожиданностью узнать, что артист попал в больницу. Это произошло 2 сентября, его готовили к плановой операции по удалению раковой опухоли.

Артиста выписали в прошлый четверг, 12 сентября. По информации, предоставленной продюсером Розенбаума Александр Беллой Купсиной, артист чувствует себя хорошо – ему удалось принять участие в мероприятии, посвящённое памяти Иосифа Кобзона. Александр Розенбаум не планирует заканчивать свою творческую деятельность – поклонников в будущем ждут концерты любимого исполнителя.