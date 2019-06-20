20.06.2019, 09:39
Алибасов решил оставить сына без наследства
ИА «Ореанда-Новости». Продюсер и музыкант Бари Алибасов пообещал лишить своего сына наследства. Об этом в среду, 19 июня, написала «Комсомольская правда».
За то время, пока продюсер проходил лечение в Институте имени Склифосовского после отравления средством для очистки труб «Крот», появились слухи, что его сын, Бари Алибасов-младший, решил заработать на популярности отца, отмечает издание.
«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства», — заявил Алибасов, уточнив, что скорее отдаст своё имущество «животным в приюты».
Продюсер отметил, что в молодости никогда не просил денег у своих родителей. Алибасов-старший рассказал, что отец давал ему 15 рублей в месяц на проживание, а мать тайком добавляла ещё десять. Он также признался, что ещё помнит времена, когда в магазине ему было стыдно пересчитать мелочь.
Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. У него диагностировали сильный ожог желудка, продюсера ввели в медикаментозный сон, из которого он вышел через пять дней.
По словам PR-директора Бари Алибасова и группы «На-На» Вадима Горжанкина, перед тем как шоумен был помещен в состояние медикаментозного сна, он подготовил завещание. Всю свою дорогостоящую недвижимость продюсер завещал своему сыну Бари, а права на музыку и бренд группы «На-На» — её солистам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Остальные активы, в том числе ценные бумаги и соинвестиционные проекты, он оставил супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной. Также он попросил помощника Сергея Моцаря следить за своим котом Чучей, чтобы с ним все было нормально.
За то время, пока продюсер проходил лечение в Институте имени Склифосовского после отравления средством для очистки труб «Крот», появились слухи, что его сын, Бари Алибасов-младший, решил заработать на популярности отца, отмечает издание.
«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства», — заявил Алибасов, уточнив, что скорее отдаст своё имущество «животным в приюты».
Продюсер отметил, что в молодости никогда не просил денег у своих родителей. Алибасов-старший рассказал, что отец давал ему 15 рублей в месяц на проживание, а мать тайком добавляла ещё десять. Он также признался, что ещё помнит времена, когда в магазине ему было стыдно пересчитать мелочь.
Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. У него диагностировали сильный ожог желудка, продюсера ввели в медикаментозный сон, из которого он вышел через пять дней.
По словам PR-директора Бари Алибасова и группы «На-На» Вадима Горжанкина, перед тем как шоумен был помещен в состояние медикаментозного сна, он подготовил завещание. Всю свою дорогостоящую недвижимость продюсер завещал своему сыну Бари, а права на музыку и бренд группы «На-На» — её солистам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Остальные активы, в том числе ценные бумаги и соинвестиционные проекты, он оставил супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной. Также он попросил помощника Сергея Моцаря следить за своим котом Чучей, чтобы с ним все было нормально.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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