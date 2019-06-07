ИА «Ореанда-Новости» Состояние Бари Алибасова после введения его в медикаментозный сон остаётся «ровным и стабильным». Об этом рассказал PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее ряд СМИ сообщил, что продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако этот факт Горжанкин опроверг. По его словам, Алибасов в настоящее время «спит, как под снотворным».

Напомним, Бари Алибасов оказался в отделении реанимации после того, как по ошибке выпил очиститель для труб. Медики диагностировали у знаменитости ожог пищевода, ожоги желудка и дыхательных путей.