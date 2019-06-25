ИА «Ореанда-Новости» . Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является ложной новостью, а сам он является «гением пиара». По её словам, в общей сложности Алибасов заработал уже более 2 млн рублей, а также сделал бесплатную рекламу группе «На-На».

«Когда трубы прочищаешь такой химией, засоры исчезают. А что же тогда творится в пищеводе — там всё сгорит. Такие люди инвалидами остаются на всю жизнь, а Бари уже в студию к телеведущему Андрею Малахову пришёл», — сказала она журналистам kp.ru.

Саврасова обратила внимание на то, что инцидент с продюсером совпал с 30-летием группы «На-На» и их юбилейным гастрольным туром. По её словам, ролик с промыванием желудка Алибасова продали на телевидение за $10 тыс. Также, по её словам, заплатить продюсеру должен телеканал НТВ, а участие в шоу Малахова принесло 300 тыс. рублей.

«А потом Бари и сам пришёл в студию «Привет, Андрей!» за 500 тыс. рублей. И это ещё не финал, другие программы готовятся», — добавила она.

24 июня врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал своё отравление. По его словам, если верить поставленному диагнозу, то продюсер не мог так быстро прийти в себя.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки он принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Два дня спустя Алибасова погрузили в медикаментозный сон. 11 июня он пришёл в себя, но не мог говорить и не помнил своего имени. По словам сына Алибасова, был риск летального исхода. К настоящему моменту продюсера уже выписали и он проходит реабилитацию.