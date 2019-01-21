Алла Демидова прочтёт любимые стихи в Большом зале Петербургской филармонии.

26 января в Большом зале Петербургской филармонии Алла Демидова представит публике программу «Мои любимые стихи»: прозвучат стихотворения Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока, Ахматовой, Цветаевой, Чухонцева, Бродского.



Алла Демидова – актриса-мыслитель, которой под силу создать на абсолютно пустой сцене огромный мир – выступает с литературными вечерами в Петербургской филармонии с 2001-го года. За последние несколько лет здесь в её исполнении звучали стихи Иосифа Бродского и Бориса Пастернака (2015), стихи и рассказы Ивана Бунина (2016), были исполнены программы «От Пушкина до Блока» (2014), «К 125-летию Марины Цветаевой», «XX век. Стихи» (2017).



Поэтические чтения – одна из важных граней творчества актрисы. Она читает со сцены, на радио и телевидении, но не просто следует за словами, а даёт прочувствовать в них время поэта и его судьбу. Критики отмечают у Аллы Демидовой особый дар – возносить поэзию на новый смысловой уровень. «Стихи, может быть, не изменяют нас – говорит актриса – но они приподнимают нас над бытом, мы отрываемся от повседневной жизни, начинаем по-другому мыслить и чувствовать».



Возрастная категория: 6+



Начало программы в 20:00



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