ИА "Ореанда-Новости" Недавно стало известно, что популярная певица Алсу примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2019". Ей выпала почетная роль объявлять баллы, которые выставляет российское жюри иностранным участникам."Кроме этой Алсу больше никого не осталось что ли на сцене, или везде должна быть она?", "Снова победит Микелла?", "А она там случайно не объявит свою дочь Микеллу вместо реальных исполнителей?", "Как будто специально бесят народ. Такой скандал непонятный, а эта мадам опять представитель страны на международном конкурсе", "Наглость, да и только", "Деньги решают", - вознегодовали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).Сегодня телеканал "Россия-1" в эфире программы "Вести" объявил, что Алсу отстранена от участия в международном конкурсе. Таким образом, она не будет оглашать его результаты.Он является победителем конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018 и финалистом конкурса "Синяя птица". Кстати, администрация канала не стала распространяться о причинах принятого решения.



Напомним, что в этом году Россию на Евровидении будет представлять известный исполнитель Сергей Лазарев.



