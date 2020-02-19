ИА «Ореанда-Новости». Алсу дала большое интервью Ксении Собчак в рамках программы «Осторожно, Собчак!». В процессе беседы певица призналась, что покупала голоса. Она лично проплатила 40 sms-сообщений и попросила проголосовать всех своих родственников, друзей и поклонников.

В качестве самооправдания, певица сослалась на то, что и другие участники покупали голоса, и вообще система голосований изначально позволяла платно голосовать по 20 раз с одного телефонного номера, что было отражено в правилах конкурса.

Алсу так же напомнила о том, что общественность попрекала её тем, что разрыв между первым и вторым местом на конкурсе был слишком очевидным и неестественным. Хотя в прошлых сезонах программы она встречала разницу между количеством голосов и побольше. И привела пример Даниила Плужникова, который обошел всех конкурсантов “на голову” в третьем сезоне “Голос-Дети”.