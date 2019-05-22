22.05.2019, 14:40
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг финала «Голос.Дети»
ИА «Ореанда-Новости». Певица Алсу первый раз прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг финала шоу «Голос.Дети», победителем которого стала её дочь Микелла Абрамова.
Алсу отметила, что участники шоу оказались втянуты «какие-то игры». При этом певица выразила уверенность, что «все должно хорошо закончиться». Алсу отметила, что её дочь сама примет решение о том, будет ли участвовать в повторном финале.
Напомним, скандал разгорелся после того, как Первый канал опубликовал результаты голосования. Организаторов шоу обвинили в накрутке голосов, которая потом подтвердилась. 24 мая пройдёт повторный финал конкурса, в котором примут участие все финалисты.
Алсу отметила, что участники шоу оказались втянуты «какие-то игры». При этом певица выразила уверенность, что «все должно хорошо закончиться». Алсу отметила, что её дочь сама примет решение о том, будет ли участвовать в повторном финале.
Напомним, скандал разгорелся после того, как Первый канал опубликовал результаты голосования. Организаторов шоу обвинили в накрутке голосов, которая потом подтвердилась. 24 мая пройдёт повторный финал конкурса, в котором примут участие все финалисты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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