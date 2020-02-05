ИА «Ореанда-Новости». Академия кино Америки опубликовала полный список победителей премии «Оскар», церемония вручения которой состоится в Голливуде только 9 февраля. Пост с данной информацией был оперативно удален с сайта.

Кинолюбители расценили публикацию списка как досадную ошибку и решили, что в списке были указаны настоящие победители грядущей престижной премии. Сама академия объяснила неприятный инцидент сбоем в компьютерной системе и пояснила, что ошибка уже была исправлена специалистами.

По прогнозам, указанным в публикации, премии за лучшую кинокартину и оригинальный интересный сценарий достанутся фильму «Паразиты» режиссёра Пон Джун-хо. Приз за главную роль может получить Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в полюбившемся зрителям и критикам фильме «Джокер».