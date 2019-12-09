09.12.2019, 16:45
Американские кинокритики лучшим фильмом 2019 года назвали проект южнокорейского режиссёра Пона Чжун Хо "Паразиты"
ИА «Ореанда-Новости». Южнокорейский фильм жанра "триллер" "Паразиты" был выбран ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса лучшим фильмом года, заявляет Variety.
Также данный кинематографический проект отмечен в категориях "лучшая режиссура" (постановщик Пон Чжун Хо) и "лучшая роль второго плана (актриса Сон Кан Хо). В номинации "лучший сценарий" лента "Паразиты" оказалась на втором месте.
Проекту "Паразиты" немногим уступил фильм "Ирландец". "Лучшим фильмом на иностранном языке" кинокритики выбрали картину "Боль и слава", поставленной Педро Альмадоваром. "Лучшей актрисой" эксперты назвали Мэри Кей Плейс, сыгравшую в фильме "Диана".
Также данный кинематографический проект отмечен в категориях "лучшая режиссура" (постановщик Пон Чжун Хо) и "лучшая роль второго плана (актриса Сон Кан Хо). В номинации "лучший сценарий" лента "Паразиты" оказалась на втором месте.
Проекту "Паразиты" немногим уступил фильм "Ирландец". "Лучшим фильмом на иностранном языке" кинокритики выбрали картину "Боль и слава", поставленной Педро Альмадоваром. "Лучшей актрисой" эксперты назвали Мэри Кей Плейс, сыгравшую в фильме "Диана".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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