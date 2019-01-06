06.01.2019, 14:51
Американские кинокритики назвали лучший фильм прошлого года
ИА «Ореанда-Новости». Национальная ассоциация кинокритиков США (NSFC) назвала лучший фильм 2018 года. Им стала картина "Наездник" режиссёра Хлой Чжао.
Этот фильм получил одну из премий на Каннском фестивале. В картине идёт речь о жизни молодого американского ковбоя и дрессировщика лошадей, который оставил свою карьеру после травмы головы.
При этом больше всего наград Национальная ассоциация кинокритиков США присудила ленте «Рим» режиссёра Альфонсо Куарона. Фильм получил премии за лучшие режиссуру и операторскую работу, а также как лучший иностранный фильм. Эта картина - чёрно-белый фильм об истории семьи в столице Мексики, оказавшейся в центре беспорядков, пишет РБК. Мировая премьера ленты прошла на кинофестивале в Венеции. На третьем месте оказалась южнокорейская картина Ли Чхан-дона "Пылающий", премьера которой состоялась на прошлогоднем киносмотре в Канне.
Отмечается, что премию за лучшую мужскую роль получил Итон Хоук за фильм «Дневник пастыря», за лучшую женскую роль — Оливия Колман за картину «Фаворитка». Лучшим режиссёром признали Куарон за постановку "Рима".
В декабре был назван лучший фильм по версии пользователей сервиса "Кинопоиск". Им стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На «Кинопоиске» фильм получил рейтинг 8.1. Фильм был выдвинут на премию «Оскар – 2018» в семи номинациях.
Ранее сайт Metacritic – агрегатор, который собирает отзывы о телевизионных шоу, представил список 20 лучших сериалов прошлого года. Лидером рейтинга стал итальянский сериал «Моя гениальная подруга». Сериал основан на одноимённой книге Элены Ферранте. Второе место заняла лента «Барри» - чёрная комедия, в которой рассказывается о киллере-неудачнике, который увлёкся актерским мастерством и задумался о смене профессии. Кроме того, в тройку лидеров попало шоу "Убивая Еву". Сериал снят по мотивам романов Люка Дженнингса об аналитике MI5 Еве Поластри, ведущей охоту на наемную убийцу. В десятку лучших также попали «Соболезную вашей утрате», «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Чёрная молния».
Этот фильм получил одну из премий на Каннском фестивале. В картине идёт речь о жизни молодого американского ковбоя и дрессировщика лошадей, который оставил свою карьеру после травмы головы.
При этом больше всего наград Национальная ассоциация кинокритиков США присудила ленте «Рим» режиссёра Альфонсо Куарона. Фильм получил премии за лучшие режиссуру и операторскую работу, а также как лучший иностранный фильм. Эта картина - чёрно-белый фильм об истории семьи в столице Мексики, оказавшейся в центре беспорядков, пишет РБК. Мировая премьера ленты прошла на кинофестивале в Венеции. На третьем месте оказалась южнокорейская картина Ли Чхан-дона "Пылающий", премьера которой состоялась на прошлогоднем киносмотре в Канне.
Отмечается, что премию за лучшую мужскую роль получил Итон Хоук за фильм «Дневник пастыря», за лучшую женскую роль — Оливия Колман за картину «Фаворитка». Лучшим режиссёром признали Куарон за постановку "Рима".
В декабре был назван лучший фильм по версии пользователей сервиса "Кинопоиск". Им стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На «Кинопоиске» фильм получил рейтинг 8.1. Фильм был выдвинут на премию «Оскар – 2018» в семи номинациях.
Ранее сайт Metacritic – агрегатор, который собирает отзывы о телевизионных шоу, представил список 20 лучших сериалов прошлого года. Лидером рейтинга стал итальянский сериал «Моя гениальная подруга». Сериал основан на одноимённой книге Элены Ферранте. Второе место заняла лента «Барри» - чёрная комедия, в которой рассказывается о киллере-неудачнике, который увлёкся актерским мастерством и задумался о смене профессии. Кроме того, в тройку лидеров попало шоу "Убивая Еву". Сериал снят по мотивам романов Люка Дженнингса об аналитике MI5 Еве Поластри, ведущей охоту на наемную убийцу. В десятку лучших также попали «Соболезную вашей утрате», «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Чёрная молния».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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