Этот фильм получил одну из премий на Каннском фестивале. В картине идёт речь о жизни молодого американского ковбоя и дрессировщика лошадей, который оставил свою карьеру после травмы головы.. Эта картина - чёрно-белый фильм об истории семьи в столице Мексики, оказавшейся в центре беспорядков, пишет РБК. Мировая премьера ленты прошла на кинофестивале в Венеции. На третьем месте оказалась южнокорейская картина Ли Чхан-дона "Пылающий", премьера которой состоялась на прошлогоднем киносмотре в Канне.В декабре был назван лучший фильм по версии пользователей сервиса "Кинопоиск". Им стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На «Кинопоиске» фильм получил рейтинг 8.1. Фильм был выдвинут на премию «Оскар – 2018» в семи номинациях.. Сериал основан на одноимённой книге Элены Ферранте. Второе место заняла лента «Барри» - чёрная комедия, в которой рассказывается о киллере-неудачнике, который увлёкся актерским мастерством и задумался о смене профессии. Кроме того, в тройку лидеров попало шоу "Убивая Еву". Сериал снят по мотивам романов Люка Дженнингса об аналитике MI5 Еве Поластри, ведущей охоту на наемную убийцу. В десятку лучших также попали «Соболезную вашей утрате», «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Чёрная молния».