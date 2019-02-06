ИА «Ореанда-Новости» Американский комедийный актёр, известный по фильмам «Маска», «Эйс Винтура», «Всегда говори да» Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» на сцене Санкт-Петербургского театра «ЛДМ. Новая сцена». Об этом сообщается на официальной странице представления «Вконтакте».

Организаторы мероприятия рассказали, что зрителей ждёт настоящая сенсация, так как вскоре в роли мессира на сцену выйдет Джим Керри. Предполагается, что в новой постановке будет не один Воланд, его тень сыграет афроамериканский актёр.

Продюсеры спектакля рассчитывают подписать контракт с Джимом Керри не позднее марта, так как вскоре должен начаться репетиционный процесс. Генеральный продюсер компании Makers Lab Ирина Афанасьева рассказала, что переговоры с комиком ведутся около года. Афанасьева отметила, что публика должна пока сохранять спокойствие, так как контракт всё ещё не подписан, однако она выразила надежду, что уже со следующего сезона зрители смогут увидеть Джима Керри на сцене. Она также подтвердила участие в постановке ещё двух американских актёров, однако их имена объявят позже.

Кроме того организаторы не хотят повторения истории с ещё одним американским актёром Кевином Спейси. Два года назад в СМИ появилась информация о том, что Спейси станет гостем на одном из представлений театра ЛДМ, однако актёр так и не появился. Тогда театр обвинили в создании искусственного интереса к мероприятию, так как зрители в считанные часы раскупили билеты на спектакль, где якобы должен был присутствовать Спейси.

Как сообщается, Джим Керри очень любит творчество Булгакова, а в январе даже посетил постановку «Мастер и Маргарита» в Петербурге, в которой его ожидает роль.