ИА «Ореанда-Новости» Федеральный суд присяжных в США вынес решение о наложении на известную певицу Кэти Перри обязанности выплатить рэперу Маркусу Грею 2,78 миллиона долларов компенсации за незаконно скопированную композицию.

Присяжные признали, что при создании песни Dark Horse артистка скопировала трек Joyful Noise, сочинённый Греем совместно с соавторами. Dark Horse в течение 4 недель занимала первую строчку чарта Billboard. Перри получила за неё престижную музыкальную награду «Грэмми».

В соответствии с судебным постановлением сама Перри обязана выплатить Грею 550 тысяч долларов, а остальные деньги должны внести звукозаписывающий лейбл Capitol Records и продюсеры певицы.

Представители Грея в суде заявляли, что указанная композиция принесла Capitol Records прибыль в размере 31 миллион долларов, и в связи с этим требовали 20 миллионов компенсации.