ИА «Ореанда-Новости» Американскому рэп-исполнителю A$AP Rocky в Швеции были предъявлены обвинения в нападении. Об этом передаёт радиостанция Radio Sweden.

По словам прокурора Дэниела Сунесона, прокуратура будет и дальше заниматься расследованием дела, несмотря на то, что защита рэпера заявляла о самообороне и провокации. Обвинения были предъявлены, в том числе на основании кадров с видеокамер, которые были предоставлены в распоряжение прокуратуры Швеции. Музыкант был задержан в начале июля после драки.