ИА «Ореанда-Новости». Наиболее частыми запросами российских зрителей о вселенной Гарри Поттера являются. Об этом свидетельствуют данные аналитики «Кино Mail.ru», пишет в среду, 31 июля, «РИА Новости».

Эксперты проанализировали самые популярные вопросы, которые задают российские пользователи о Гарри Поттере голосовому помощнику Марусе. Выяснилось, что чаще всего россияне хотят знать, где живет главный герой, какой актёр сыграл Северуса Снейпа и какое заклинание Гарри использует против дементоров, говорится в сообщении. По оценкам зрителей из России, самые популярные фильмы о вселенной мальчика-волшебника — первые две части, которые называются «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната».

31 июля отмечается день рождения Гарри Поттера. Согласно серии книг, он родился в 1980 году.

Ранее в июле стало известно, что кинокомпания Warner Bros. начала разработку телесериала по вселенной Гарри Поттера для собственного стримингового сервиса. Об этом сообщил портал We got this covered. По его данным, сериал расскажет о событиях, произошедших до истории, описанной в серии книг о «мальчике, который выжил». Сюжет, как отмечается, развернется в школе чародейства и волшебства Хогвартс, а также в других частях Европы. Все детали проекта держатся в строжайшем секрете. По предварительной информации, в многосерийном фильме покажут «совершенно новых персонажей». Учитывая, что сериал находится на самой ранней стадии производства, подчеркивает портал, в ближайшее время вряд ли появятся какие-либо подробности.

А разработчики Pokemon Go выпустили игру с дополненной реальностью по вселенной Гарри Поттера. В процессе игры пользователь должен искать магические места рядом с собой, собирать артефакты, сражаться с Пожирателями смерти, спасать персонажей истории, побеждать других существ из мира романа о юном волшебнике.