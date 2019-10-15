Джазовый пианист, композитор и дирижер Анатолий Кролл в рамках фестиваля «Россиийские звезды мирового джаза» исполнит саундтреки из легендарных фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» режиссера Карена Шахназарова, популярность которых в Советском Союзе была всенародной. По опросу читателей журнала «Советский экран» обе картины были признаны лучшими музыкальными фильмами года (1983, 1985). Музыкальные композиции к обеим картинам написал мэтр российского джаза Анатолий Кролл.Самые любимые кадры этих культовых фильмов зрители смогут наблюдать одновременно «на экране и наяву»: благодаря участию в проекте звезд российского кино и эстрады главные сцены этих картин «оживут» на сцене Светлановского зала. В новом кино-концертном шоу прозвучат как давно полюбившиеся мелодии, так и блестящие джазовые импровизации, и конечно, зрителей ждут незабываемые встречи с любимыми артистами.Вместе с прославленным джазменом на сцену Светлановского зала выйдет оркестр «Академик-Бэнд» и квартет «Мы из джаза» Анатолия Кролла. Специальные гости вечера – Лариса Долина, Аркадий Насыров и Владимир Кирсанов. В вечере также примет участие режиссер Карен Шахназаров.

«Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву»

при участии кинорежиссера Карена Шахназарова, оркестра «Академик-Бэнд» и квартета «Мы из джаза» Анатолия Кролла

Специальные гости:

Лариса Долина, Аркадий Насыров, Владимир Кирсанов

Легендарные кадры и любимые саундтреки фильмов

«Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх»

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