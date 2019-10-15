15.10.2019, 16:36
Анатолий Кролл представит шоу «Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву»
ИА «Ореанда-Новости». Народный артист России, классик российского джаза Анатолий Кролл представит уникальное кино-концертное шоу «Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву» в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 25 октября.
Джазовый пианист, композитор и дирижер Анатолий Кролл в рамках фестиваля «Россиийские звезды мирового джаза» исполнит саундтреки из легендарных фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» режиссера Карена Шахназарова, популярность которых в Советском Союзе была всенародной. По опросу читателей журнала «Советский экран» обе картины были признаны лучшими музыкальными фильмами года (1983, 1985). Музыкальные композиции к обеим картинам написал мэтр российского джаза Анатолий Кролл.
Самые любимые кадры этих культовых фильмов зрители смогут наблюдать одновременно «на экране и наяву»: благодаря участию в проекте звезд российского кино и эстрады главные сцены этих картин «оживут» на сцене Светлановского зала. В новом кино-концертном шоу прозвучат как давно полюбившиеся мелодии, так и блестящие джазовые импровизации, и конечно, зрителей ждут незабываемые встречи с любимыми артистами.
Вместе с прославленным джазменом на сцену Светлановского зала выйдет оркестр «Академик-Бэнд» и квартет «Мы из джаза» Анатолия Кролла. Специальные гости вечера – Лариса Долина, Аркадий Насыров и Владимир Кирсанов. В вечере также примет участие режиссер Карен Шахназаров.
25 октября 2019, Светлановский зал, 19:00
Джазовый пианист, композитор и дирижер Анатолий Кролл в рамках фестиваля «Россиийские звезды мирового джаза» исполнит саундтреки из легендарных фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» режиссера Карена Шахназарова, популярность которых в Советском Союзе была всенародной. По опросу читателей журнала «Советский экран» обе картины были признаны лучшими музыкальными фильмами года (1983, 1985). Музыкальные композиции к обеим картинам написал мэтр российского джаза Анатолий Кролл.
Самые любимые кадры этих культовых фильмов зрители смогут наблюдать одновременно «на экране и наяву»: благодаря участию в проекте звезд российского кино и эстрады главные сцены этих картин «оживут» на сцене Светлановского зала. В новом кино-концертном шоу прозвучат как давно полюбившиеся мелодии, так и блестящие джазовые импровизации, и конечно, зрителей ждут незабываемые встречи с любимыми артистами.
Вместе с прославленным джазменом на сцену Светлановского зала выйдет оркестр «Академик-Бэнд» и квартет «Мы из джаза» Анатолия Кролла. Специальные гости вечера – Лариса Долина, Аркадий Насыров и Владимир Кирсанов. В вечере также примет участие режиссер Карен Шахназаров.
25 октября 2019, Светлановский зал, 19:00
«Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву»
при участии кинорежиссера Карена Шахназарова, оркестра «Академик-Бэнд» и квартета «Мы из джаза» Анатолия Кролла
Специальные гости:
Лариса Долина, Аркадий Насыров, Владимир Кирсанов
Легендарные кадры и любимые саундтреки фильмов
«Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх»
Проект осуществлен при технической и творческой поддержке киностудии «Мосфильм»
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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