ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анджелине Джоли исполнилось 43 в понедельник. Пока поклонники поздравляли актрису в социальных сетях, Джоли со своими детьми отметила день рождения в Торп-парке в Англии. В Лондон к маме прилетели 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 9-летние Близнецы Нокс и Вивьен. Этот развлекательный комплекс славится своими аттракционами, кафе и магазинами. Несколько дней до праздника актриса так же проводила всё время со своими детьми, делясь фотоснимками в социальных сетях. По словам очевидцев, не все посетители парка узнали актрису, так как он вела себя очень сдержанно.

"Она казалась очень счастливой! Никто не подходил к ней и не просил сфотографироваться, – говорит очевидец, – все уважали её личное пространство, ведь она просто хотела провести день со своими детьми".

Анджелина Джоли была замечена с детьми на американских горках. Фотография актрисы, на которой она довольно улыбается во время очередного взлета или спуска, появилось на гигантских табло, установленных в парке, на которых показывают всех посетителей аттракциона. Также посетители отметили, что сотрудники службы безопасности, работающие на семью Джоли, путешествовали с ними по всему парку.

Напомним, что пару дней назад 20-летняя актриса Эль Фаннинг опубликовала в Инстаграме фотоснимок с Анджелиной Джоли со съёмочной площадки – стартовали съёмки второй части кинокартины "Малефисента" – продолжения сказки о приключениях злой волшебницы и прекрасной принцессы Авроры. В кадре Джоли одета в рогатый головной убор. Отметим, что сама актриса, её дети и Брэд Питт не имеют аккаунтов в социальных сетях и не публикуют личных фотографий.