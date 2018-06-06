Анджелина Джоли отметила день рождения на американских горках
"Она казалась очень счастливой! Никто не подходил к ней и не просил сфотографироваться, – говорит очевидец, – все уважали её личное пространство, ведь она просто хотела провести день со своими детьми".
Анджелина Джоли была замечена с детьми на американских горках. Фотография актрисы, на которой она довольно улыбается во время очередного взлета или спуска, появилось на гигантских табло, установленных в парке, на которых показывают всех посетителей аттракциона. Также посетители отметили, что сотрудники службы безопасности, работающие на семью Джоли, путешествовали с ними по всему парку.
Напомним, что пару дней назад 20-летняя актриса Эль Фаннинг опубликовала в Инстаграме фотоснимок с Анджелиной Джоли со съёмочной площадки – стартовали съёмки второй части кинокартины "Малефисента" – продолжения сказки о приключениях злой волшебницы и прекрасной принцессы Авроры. В кадре Джоли одета в рогатый головной убор. Отметим, что сама актриса, её дети и Брэд Питт не имеют аккаунтов в социальных сетях и не публикуют личных фотографий.
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