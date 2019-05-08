ИА «Ореанда-Новости» Известный российский актёр Андрей Мерзликин, в отношении которого действует запрет на въезд на территорию Украины, сообщил в одной из социальных сетей, что ему удалось пересечь молдавско-украинскую границу. К сообщению приложен соответствующий видеоматериал.

Артист написал, что он «решил воспользоваться моментом» и проник на поле, засеянное рапсом, которое, по его мнению, относится к украинской территории. На видео, однако, не видно никаких обозначений границы.

Летом 2015 года министерство культуры Украины опубликовало «чёрный список» деятелей культуры, «создающих угрозу национальной безопасности». В перечень попали многие российские артисты: Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. В данный список постоянно вносятся новые имена.