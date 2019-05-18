ИА «Ореанда-Новости». Анфиса Чехова поделилась секретом своей успешности. Астрология и натальные карты помогли звезде обрести богатство.

Популярная светская львица рассказала в своём аккаунте в Instagram, что услуги известного астролога позволяют ей добиться успешности. По словам Анфисы Чеховой, оккультист Павел Андреев создаёт сакральные карты, пророчащие «счастье и успех». Астролог анализирует состояние небесных светил при составлении личного гороскопа и пророчит при этом о тёмных и светлых сторонах каждого аспекта жизни своего клиента.

Анфиса Чехова заказала у астролога изготовления личной карты финансов. Это, по мнению звезды, помогло существенно улучшить ей свою финансовую состоятельность. «Благодаря рекомендациям Павла Андреева многие смогли улучшить своё благосостояние. И у меня возросла прибыль после нашего сотрудничества!» — поделилась в Instagram Анфиса Чехова.

Телезвезда отметила, что астролог Павел Андреев уже более 10 лет работает на астрологическом рынке, его книги расходятся крупными тиражами. Как отмечает сам Андреев, в пророчества астролога не нужно фанатично и слепо верить, чтобы желаемое возымело материальное воплощение.