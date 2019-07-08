ИА «Ореанда-Новости» . Миллионер анонимно рассказал интернет-магазину предметов роскоши Hush Hush, что ищет компаньона для посещения музыкальных фестивалей. По данным сайта,

Заказчик признался, что всегда мечтал побывать на каком-нибудь фестивале. По его словам, в обязанности попутчика войдет установка палатки, закупка необходимых вещей для кемпинга и организация «незабываемых ощущений». Он планирует посетить масштабные концерты, которые пройдут в 2019 году в европейских странах. Помимо фиксированной заработной платы, миллионер обещает оплатить входные билеты за двоих.

Потенциальный кандидат должен быть совершеннолетним, иметь при себе паспорт и разбираться в музыкальных фестивалях. На данный момент вакансия открыта, и после описания требований Hush Hush предлагает соискателям заполнить анкету для собеседования: нужно лишь ввести имя, электронный адрес, номер телефона и описать свой опыт.

Напомним, ранее сообщалось об ещё одной «работе мечты». Компания по продаже марихуаны AHLOT (A Higher Level Of Thought) в Торонто открыла вакансию «ценителя» марихуаны. Кандидаты будут обязаны на регулярной основе предоставлять компании отчёт о различных сортах марихуаны. AHLOT предупреждает будущих сотрудников, что недостаточно просто употреблять наркотик — необходимо отлично разбираться в этой индустрии.

Максимальное время нахождения на работе ограничено 12 часами в месяц, а оплата за час составит 50 долларов. Отмечается, что работу получат шесть знатоков каннабиса. Многие канадские издания, в том числе The Star, назвали вакансию «работой мечты».