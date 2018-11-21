14 ноября 2018, Светлановский зал, 19:00 - Верди. «Риголетто» (опера в концертном исполнении)

Восходящая звезда мировой оперы, итальянское сопрано Вероника Гранатьеро впервые выступит на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 14 ноября 2018 года. Певица исполнит партию Джильды в концертной версии оперы «Риголетто» Верди, которую представит Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством Валерия Полянского. Вечер откроет абонементную серию «Верди. Капелла Полянского», приуроченную к 205-летию со дня рождения композитора.

24 ноября 2018, Камерный зал, 19:00 - проект «Галантная Европа»

Концерт «Галантная Европа» с участием артиста фирмы Yamaha, тромбониста Олега Абрамова, солистки «Новой оперы» Анастасии Лепешинской (меццо-сопрано) и заслуженной артистки РФ, штатной органистки Дома музыки Людмилы Голуб пройдет Камерном зале Московского международного Дома музыки 24 ноября. В программе – произведения XVII–XVIII веков, написанные для органа, сакбута (барочного тромбона) и голоса (меццо-сопрано).

30 ноября 2018, Светлановский зал, 19:00 Шоу STRADIVARIUS. Эдвин Мартон, скрипка (Венгрия)

Скрипач и шоумен Эдвин Мартон представит зрителям шоу «Stradivarius» в Светлановском зале Дома музыки 30 ноября.



01 декабря 2018, Светлановский зал, 19:00 - концерт Луиса Салинаса, гитара (Аргентина)



Гитарист-виртуоз Луис Салинас выступит на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 1 декабря. Концерт аргентинского джазмена пройдет в рамках абонемента «Джазовый Олимп».







06 декабря 2018, Светлановский зал, 19:00 -Валерия. Акустика. Эксклюзивный проект. Премьера



Акустический концерт певицы Валерии пройдет на сцене Светлановского зала Дома музыки 6 декабря. В новых аранжировках прозвучат знакомые и любимые всеми песни, давно ставшие хитами.