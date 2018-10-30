ИА «Ореанда-Новости». В Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской состоится цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском. Начало концертов по субботам в 19:30, по воскресеньям в 17:00. Подробнее в афише.

Адрес: Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания.





3 ноября 2018, суббота, 19:30

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт

Пересекая столетия

Бах, Вивальди, Мендельсон

Король инструментов во всем своем великолепии и многообразии предстанет в концерте Елизаветы Шабалиной «Пересекая столетия». Музыка композиторов двух самых органных стран – Германии и Франции, продемонстрирует различные стили и традиции. Невероятная звуковая панорама охватит широчайший звуковой спектр – от барокко до современности. Редко звучащие сочинения Даниэля Маркуса Гронау станут безусловным открытием для музыкальных гурманов. Квинтэссенция золотого века барокко – творчество Баха, представлено его монументальной Пассакалией и гениальным переложением для органа одного из струнных концертов Антонио Вивальди. Немецкую линию продолжит творчество Мендельсона, положившего начало новому жанру – романтической органной сонате. Бах и Мендельсон в разные эпохи жили в одном и том же городе и служили органистами в знаменитой Томаскирхе. Мендельсон вернул миру творчество Баха, преданное забвению, и в течение всей своей творческой жизни опирался на его композиторское наследие. Французская нота концерта – Марсель Дюпре. Выдающийся композитор, органист-виртуоз, он был учеником знаменитого Видора и учителем Мессиана. Кстати, он знаменит еще и тем, что дал две серии из десяти концертов, включавших все органные произведения Баха, сыгранные наизусть! Пересеките столетия в уникальном органном путешествии по Германии и Франции!





Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов Елизавета Шабалина

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









4 ноября 2018, воскресенье, 17:00

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт

Чудеса БАРОКО. Музыка Италии и Германии

Фрескобальди, Бах, Вивальди









Неповторимая энергетика эпохи барокко в концерте московских музыкантов Лады Морозовой и Екатерины Дубравской. Изысканное сочетание скрипки и органа и золотые страницы сольного репертуара Короля инструментов. Особая атмосфера звучания шедевров итальянского и немецкого барокко – от рождения до его Золотого Века, погрузит публику в мир причудливых и фантастических образов. Блистательная и изысканная звуковая палитра Фрескобальди, Локателли, Сабадини и гениального рыжего аббата – Антонио Вивальди! Сочинения Брунса, Генделя и, конечно же, центр притяжения всех органистов и почитателей органа – Бах. Прикоснитесь к волшебству в концерте «Чудеса БАРОККО»!

Исполнители:

Лада Морозова, скрипка

Екатерина Дубравская, орган

Москва

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

10 ноября 2018, суббота, 19:30

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт

Бах и берега Балтии

Бах, Пярт, Глазунов

Бах – гений, планета, вселенная, океан. Его музыка востребована и актуальна во все времена. Композиторы самых разных стран в разные эпохи неизменно обращались к его творчеству, не только используя прямое цитирование, но и прибегали к самым дерзким и неожиданным экспериментам. На протяжении всей жизни Бах сохранил непроходящую любовь к органу, написав для него множество шедевров – от миниатюрных хоральных прелюдий до развернутых масштабных звуковых фресок. В концерте талантливой петербургской органистки Юлии Глазковой лейпцигский кантор встретится с Александром Глазуновым и Арво Пяртом. Известно ли вам, что создатель «Раймонды» успешно писал для органа? В прелюдии и фуге ре минор, которая прозвучит в концерте, баховская традиция преломляется сквозь призму XIX столетия. Сочинение эстонского живого классика, неподражаемого Арво Пярта Annum per annum, написанное в формате органной мессы, снова напоминает нам о подобном гениальном сочинении Баха, которому он посвятил несколько удивительных сочинений. Это Коллаж на B-A-C-H, Маленький концерт на B-A-C-H и своеобразная шутка «Если бы Бах разводил пчел». Бах и берега Балтии – концерт-квест блестящей органистки Юлии Глазковой.



Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Юлия Глазкова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





11 ноября 2018, воскресенье, 17:00

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт

Рыцари Музыки: Бах и Вивальди





Бах и Вивальди. Две вершины эпохи барокко Германии и Италии. Два гения-небожителя незаслуженно и надолго забытые. Бах вернулся к нам лишь в веке XIX, а Вивальди в XX! Более того, о некоторых его сочинениях было известно лишь благодаря транскрипциям, Баха. Они никогда не виделись, но, можно сказать, находились в диалоге: лейпцигский кантор высоко ценил творчество неуемного аббата, создав целый ряд гениальных органных транскрипций его инструментальных концертов ради собственного удовольствия. Даже в наши дни публика порою приписывает ряд подобных сочинений Баху, а не Вивальди! Никогда не встречаясь, тем не менее, они стали соавторами ряда безусловных шедевров, проверенных временем. Рыцари музыки встретятся в концерте замечательных петербургских музыкантов Марка Таубе, Екатерины Маришкиной и Людмилы Белоусовой.

Исполнители:

Заслуженный артист России Марк Таубе, скрипка,

Лауреаты международных конкурсов

Екатерина Маришкина, орган

Светлана Белоусова, гобой

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









17 ноября 2018, суббота, 19:30





Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт

Загадки Европы. Музыка Германии и Италии



Изысканную и яркую программу, охватывающую удивительную эпоху барокко представят петербургские музыканты: юная органистка Алие Абдурашитова и известный виолончелист Дмитрий Сатушев. На протяжении концерта, публика сможет узнать, как развивалась музыкальная культура барокко в Италии и Германии. Италия будет представлена самыми известными сочинениями композиторов раннего и «золотого» барокко – Фрескобальди и Вивальди. Меломанов ждет сюрприз-мистификация.

В 1737 были опубликованы шесть сонат Антонио Вивальди для мюзета (волынки) в сопровождении клавесина, опус 13, под общим заглавием «Верный пастух» (Il Pastor Fido). Лишь годы спустя выяснилось, что автором этих сонат был французский композитор Николя Шедевиль (1705-1782). Зачем Шедевилю и его издателю понадобилась подобная мистификация? Позднее был найден договор издателя с композитором Николя Шедевилем, в котором он обязуется написать шесть сонат под именем Вивальди, используя темы из его известных концертов. Но, увы, эти сонаты исполняются современными музыкантами, на флейте или гобое, а вовсе не на волынке! Одна из шести сонат прозвучит в виолончельном варианте. Особая нота в драматургии концерта – сочинения Баха для сольного органа и виолончели в сопровождении Короля инструментов. Загадки Европы. Музыка Германии и Италии.



Исполнители :

Алие Абдурашитова, орган

Дмитрий Сатушев, виолончель

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





18 ноября 2018, воскресенье, 17:00

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт

Великолепие органа. От Баха до Мендельсона

Великолепие органа – концертная программа гостя органных вечеров на Ковенском из Германии. Молодой талантливый органист Юлиан Хандлос, хорошо известный своими многочисленными концертами разных городах Европы, впервые выступит в Петербурге. За один вечер будут продемонстрирован необъятный диапазон репертуара Короля инструментов. Германия эпохи барокко представлена сочинениями Баха и его старшего современника Николауса Брунса, высоко ценимого лейпцигским кантором. При жизни он был известен, главным образом, как органист, но также играл на скрипке, одновременно аккомпанируя себе на педальной клавиатуре органа! Немецкая тема будет продолжена сочинением величайшего романтика Мендельсона, безмерно почитавшего Баха, и заново открывшего его творчество своим современникам. Итальянская нота программы – сочинения Фрескобальди и Скарлатти. Один из наиболее известных и ярких представителей раннего барокко, Фрескобальди прославился своим сочинением Fiori musicali, в которое вощли три органные мессы. Родившийся в один год с Бахом Доменико Скарлатти оставил более 500 клавирных сонат, две из которых прозвучат в версии для органа. Композитор взорвал царство ритма, наполнив свои сочинения синкопами и пересекающимися ритмами. Французский романтизм представлен хитом органного репертуара – Токкатой Теодора Дюбуа.

Исполнитель:

Юлиан Хандлос, орган

Германия

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





24 ноября 2018, суббота, 19:30

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт

Диалог с вечностью. Бах. Вивальди. Лист.

Диалог с вечностью – концерт известной петербургской органистки Лилии Кузнецовой, представляющий золотые страницы органного репертуара. Галактики органной вселенной Иоганна Себастьяна Баха – известная всем Токката и фуга ре минор и его гениальное переложение для Короля инструментов ля минорного струнного концерта Вивальди. Монументальный Хорал № 3 Франка – символический мост, протянутый от БАРОККО к РОМАНТИЗМУ. Фантазия и фуга на тему BACH Листа, вновь приводящая к органному Олимпу – Баху. И, наконец, Финал из Первой органной симфонии непревзойденного мастера симфонического органа, виртуозного исполнителя и композитора Луи Вьерна, совместившего в своем творчестве верность полифонии и романтические приемы изложения. Музыкант, занимавший должность титулярного органиста Notre-Dame de Paris в течение почти 40 лет, ученик Франка и Видора, Вьерн прославился своими органными симфониями и изысканными программными пьесами. Диалог с вечностью – музыка, прошедшая проверку самым беспощадным экспертом – его Величеством Временем.



Исполнитель:

Лилия Кузнецова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









25 ноября 2018, воскресенье, 17:00

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органно-хоровой концерт

К 200-летию Шарля-Франсуа Гуно

Гуно, Вивальди, Бах.

В год 200-летитя Шарля Гуно под сводами храма с французской историей прозвучит его Месса Aux chapelles. Имя Шарля Гуно, прежде всего, ассоциируется с его гениальной оперой «Фауст» и другими шедеврами оперной сцены, среди которых «Ромео и «Джульетта», «Царица Савская» и другие. Мало кто знаком с духовными сочинениями композитора. Духовную музыку Шарль Гуно начал писать после поездки в Италию. По возвращении в Париж, композитор решил стать священником, служил органистом в одной из церквей, жил в кармелитском монастыре, носил сутану и даже подписывался в письмах, как «аббат Гуно»! Несмотря на то, что духовный сан Гуно, все же, не принял, его перу принадлежит более 20 месс, множество ораторий, сотни мотетов и хоралов и знаменитая «Ave Maria», аккомпанементом к которой стала до мажорная прелюдия Баха, а его Папский марш стал официальным гимном Ватикана. ОРГАНичное дополнение к звучанию Мессы Гуно – знаменитая транскрипция ля минорного струнного концерта Вивальди, мастерски выполненная для органа Бахом.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Хор Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова

Хормейстеры Дмитрий Ралко, Галина Тимошенко

Иван Касимов, Вячеслав Пламенев, орган

Санкт-Петербург





Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)