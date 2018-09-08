



К памятной дате приурочен концерт, который состоится 19 сентября в Малом зале консерватории. Камерный ансамбль мирового класса «Московское трио» представит зрителям в этот день новую программу. Для слушателей прозвучат сочинения Гайдна, Бетховена и Рахманинова.



ИА «Ореанда-Новости» . В октябре 2018 года исполняется 120 лет Малому залу Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

В состав известного столичного коллектива входят Александр Бондурянский (фортепиано), Владимир Иванов (скрипка) и Михаил Уткин (виолончель). Все три музыканта получили великолепную школу ансамблевого мастерства в классе профессора Т.А. Гайдамович.



Кроме того, артисты обладают большим сольным репертуаром, часто выступают в России и за её пределами с сольными концертами и в сопровождении оркестров.





В репертуаре ансамбля солистов «Московского трио» свыше 200 произведений, множество концертных программ, из которых наиболее известными считаются следующие циклы: «Фортепианные трио русских композиторов», «История жанра», «Фортепианные трио эпохи романтизма», «Все произведения Бетховена», программы-монографии, посвященные творчеству В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, И. Брамса, С. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича. В концертах «Московского трио» в сопровождении симфонических оркестров исполняются тройные концерты Л. ван Бетховена, А. Казеллы, Б. Мартину, Н.Н. Черепнина, С. С. Беринского, А. В. Чайковского и А. А. Николаева. Последние три произведения впервые исполнены в Большом зале Московской консерватории.





Одной из своих важных задач ансамбль солистов «Московское трио» считает возвращение слушателю забытых шедевров прошлого.



Об этом свидетельствуют московские премьеры трио М. Клементи, И. Брамса, Ф. Шуберта, К. Шуман, Э. Т. А. Гофмана, Э. Грига, Г. Доницетти, К. Дебюсси. Музыканты впервые исполнили ранее неизвестное юношеское Трио № 1 Д. Д. Шостаковича.





Активная пропагандистская деятельность ансамбля привлекает внимание современных композиторов, пишущих в этом жанре. Ансамблю солистов «Московское трио» посвятили свои произведения А. В. Чайковский, М. И. Чулаки, Э. Л. Лазарев, И. И. Голубев, Ю. М. Буцко, В. А. Гроховский, финский композитор П.-Х. Нурдгрен, А. Фридман из Франции и другие. Многие зарубежные и отечественные композиторы считают за честь доверить «Московскому трио» премьеры своих произведений.





Ансамбль «Московское трио» откроет абонемент, посвящённый юбилею Малого зала.



В остальных концертах юбилейного абонемента примут участие Николай Луганский и Вадим Руденко (22 февраля 2019), Камерный оркестр Московской консерватории под управлением Феликса Коробова (26 февраля 2019), Государственный квартет имени А.П. Бородина (21 апреля 2019).