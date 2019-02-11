Известный столичный коллектив «Московское трио» – это Александр Бондурянский (фортепиано), Владимир Иванов (скрипка) иМихаил Уткин (виолончель). Все три музыканта получили великолепную школу ансамблевого мастерства в классе профессора Т.А. Гайдамович. Кроме того, артисты обладают большим сольным репертуаром, часто выступают в России и за её пределами с сольными концертами и в сопровождении оркестров.

В программе:

Гречанинов – Трио №1 до минор, соч.18

Танеев – Трио ре мажор, соч.22





В репертуаре ансамбля солистов «Московского трио» свыше 200 произведений, множество концертных программ, из которых следует отметить циклы «Фортепианные трио русских композиторов», «История жанра», «Фортепианные трио эпохи романтизма», «Все произведения Бетховена», программы-монографии, посвященные творчеству В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, И. Брамса, С. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича. В концертах «Московского трио» в сопровождении симфонических оркестров исполняются тройные концерты Л. ван Бетховена, А. Казеллы, Б. Мартину, Н.Н. Черепнина, С.С. Беринского, А.В. Чайковского и А.А. Николаева. Последние три произведения вдохновлены ансамблем, ему посвящены и им впервые исполнены в Большом зале Московской консерватории.

Одной из своих важных задач ансамбль солистов «Московское трио» считает возвращение слушателю забытых шедевров прошлого. Об этом свидетельствуют московские премьеры трио М. Клементи, И. Брамса, Ф. Шуберта, К. Шуман, Э.Т. А. Гофмана, Э. Грига, Г. Доницетти, К. Дебюсси. Музыканты впервые исполнили ранее неизвестное юношеское Трио № 1 Д.Д. Шостаковича.

Активная пропагандистская деятельность ансамбля привлекает внимание современных композиторов, пишущих в этом жанре. Ансамблю солистов «Московское трио» посвятили свои произведения А.В. Чайковский, М.И. Чулаки, Э.Л. Лазарев, И.И. Голубев, Ю.М. Буцко, В.А. Гроховский, финский композитор П.-Х. Нурдгрен, А. Фридман из Франции и другие. Многие зарубежные и отечественные композиторы считают за честь доверить «Московскому трио» премьеры своих произведений.