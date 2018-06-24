24.06.2018, 12:19
Архангельск празднует День города
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Архангельск отмечает свой 434 День рождения. Несмотря на то, что это не юбилей, жители города планируют устроить большой праздник. Горожане никогда не упускает возможности отпраздновать важные даты. По всему городу пройдут концерт и другие праздничные мероприятия. В этом году празднование пройдёт под общей концепцией «Город с морской душой».
Праздник стартует в воскресенье в 13:00. Жители города традиционно начнут с шествия в ярких костюмах по центральным улицам города. По завершению начальной части празднования, на пяти площадках города начнутся концерты, которые продолжатся до позднего вечера. Песенные и танцевальные номера, а также большое количество конкурсов будут ждать местных жителей по всему городу, но главной площадкой станет, конечно, площадь Ленина.
Рядом с театром Ломоносова для жителей Архангельска подготовлены цирковые представления, а в конце мероприятия горожан ждёт масштабный танцевальный марафон. Любителям мастер-классов и интерактивных программ следует провести день в парке Петровском, где празднование начнётся в 14:00. Мероприятие будет сопровождаться народной и классической музыкой, а также для посетителей выступят различные танцевальные коллективы и вокальные исполнители. В парке Петровском скучно не будет никому – ни взрослым, ни самым маленьким жителям города Архангельск. Для малышей также подготовлены конкурсы.
Для ценителей рок-н-ролла на Красной Пристани выступят лучшие музыкальные коллективы Архангельска, исполняющие рок-композиции. Здесь же жители города смогут посмотреть выступление воздушных атлетов. А любителей театра ждут на проспекте Чумбарова-Лучинского. Театрализованное представление подготовлено для жителей всех возрастов. Кроме того, здесь откроются выставка и ярмарка, на фоне которых будут исполняться танцы, музыка, а также проводиться конкурсы.
Вечером жителей Архангельска ждёт необычный салют. В этом году местные власти решили запустить не менее яркий, но более тихий фейерверк. В небо с разных точек города поднимутся разноцветные воздушные шарики. Запуск «воздушного фейерверка» планируется в 20:00.
Праздник стартует в воскресенье в 13:00. Жители города традиционно начнут с шествия в ярких костюмах по центральным улицам города. По завершению начальной части празднования, на пяти площадках города начнутся концерты, которые продолжатся до позднего вечера. Песенные и танцевальные номера, а также большое количество конкурсов будут ждать местных жителей по всему городу, но главной площадкой станет, конечно, площадь Ленина.
Рядом с театром Ломоносова для жителей Архангельска подготовлены цирковые представления, а в конце мероприятия горожан ждёт масштабный танцевальный марафон. Любителям мастер-классов и интерактивных программ следует провести день в парке Петровском, где празднование начнётся в 14:00. Мероприятие будет сопровождаться народной и классической музыкой, а также для посетителей выступят различные танцевальные коллективы и вокальные исполнители. В парке Петровском скучно не будет никому – ни взрослым, ни самым маленьким жителям города Архангельск. Для малышей также подготовлены конкурсы.
Для ценителей рок-н-ролла на Красной Пристани выступят лучшие музыкальные коллективы Архангельска, исполняющие рок-композиции. Здесь же жители города смогут посмотреть выступление воздушных атлетов. А любителей театра ждут на проспекте Чумбарова-Лучинского. Театрализованное представление подготовлено для жителей всех возрастов. Кроме того, здесь откроются выставка и ярмарка, на фоне которых будут исполняться танцы, музыка, а также проводиться конкурсы.
Вечером жителей Архангельска ждёт необычный салют. В этом году местные власти решили запустить не менее яркий, но более тихий фейерверк. В небо с разных точек города поднимутся разноцветные воздушные шарики. Запуск «воздушного фейерверка» планируется в 20:00.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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