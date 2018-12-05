ИА «Ореанда-Новости»Специалисты Института археологии РАН нашли в Сарове могилу генерала Бориса Полуектова, героя Отечественной войны 1812 года.

Захоронение обнаружили сотрудники Волжской археологической экспедиции при раскопках храма Живоносного источника.

Раскопки на территории церкви XVIII века проводились в связи с восстановительными работами. Когда-то церковь находилась на территории Саровской пустыни и служила зимним храмом, но в 1954 году она была взорвана. На территории некрополя около храма археологами был найден склеп, а внутри парное захоронение – мужчина и женщина. В «мужской» могиле сохранились фрагменты мундира с эполетами. У обоих на правой руке были золотые обручальные кольца, на которых была выгравирована надпись: «Л. Ф. К. Г. Б. В. П. ноября 4 дня 1817.» на руке мужчины, и «Б. В. П. Л. Ф. К. Г. ноября 4 дня 1817» - на руке женщины.

Для изучения находок была проведена экспертиза и анализ архивных данных, после чего ученые установили, кто был похоронен в склепе. Как выяснилось, на территории церкви был захоронен Борис Владимирович Полуектов (1779-1843), и его жена, княжна Любовь Федоровна Гагарина (1793 – 21 апреля 1862).

«Из архивных материалов, предоставленной саровским историком Валентином Степашкиным, мы узнали, что около алтаря храма был похоронен генерал с супругой. И когда в одном из кирпичных склепов мы нашли парное захоронение, кольца с аббревиатурой и остатки генеральского мундира, мы смогли с уверенностью сказать, оно принадлежит генералу от инфантерии Борису Владимировичу Полуектову и его супруге, княжне Любови Федоровне Гагариной», — рассказал сотрудник Волжской археологической экспедиции Сергей Милованов.

Борис Владимирович Полуектов (1779-1843) - генерал от инфантерии, был участником Отечественной войны 1812 года и героем Бородинского сражения, участник битвы при Аустерлице. Еще ребенком был записан в лейб-гвардии Преображенский полк. Полуектов, в чине полковника, командовал Преображенским полком во время Бородинской битвы, уже в чине полковника. Дошел до Парижа во время компании 1813-1814 годов.