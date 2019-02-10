ИА «Ореанда-Новости»

В Западной Сахаре найдена неизвестная цивилизация, по словам учёных, речь может идти об одной из древнейших цивилизаций планеты. Об открытии пишет Live Science.

Находку совершили специалисты из Университета Восточной Англии, их заинтересовали снимки пустыни со спутника и самолёта. В результате, неизвестные объекты на снимках оказались древними сооружениями.

Исследователи организовали в этом районе раскопки, в ходе которых обнаружились каменные постройки. Согласно материалам исследования, все строения представляют собой разные формы и размеры. Некоторые были выстроены, как круг, другие как полумесяц или прямоугольник. Часть этих сооружений, представляет 630-метровый по площади комплекс.

Пока учёные не смогли определить точный возраст этих находок, однако, по заявлениям экспертов, некоторые их строений старше полутора тысяч лет.

По одной из версий, постройки могли служить памятниками на местах захоронений. На данный момент, целью учёных является установление периода, к которому относятся находки, а также им необходимо будет определить, какая цивилизация возвела эти сооружения.

По словам старшего профессора Джоана Кларка, в настоящий момент провести исследования на территории Западной Сахары не представляется возможным, так как эта территория находится под контролем нескольких африканских государств.

О других археологических находках:

Археологи нашли клад с древними монетами, помощь им оказал суслик.

Исследователи из Марийского государственного университета нашли в районе Селитренного городища, являющегося в которое в XIII-XV веках столицей Золотой орды. Серебряные монеты XIV века были найдены сусликом, зверёк выкинул их из своей норки, находка находилась в тряпичном мешочке.

Другие раскопки велись на месте, где ведётся строительство железнодорожных путей к Крымскому мосту в районе Краснодарского края. Там археологи обнаружили золотую монету, которая была отчеканена Боспорском царстве в 27 году нашей эры.







