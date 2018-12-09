В Петербурге состоится концерт-поздравление в честь Юрия Темирканова

10 декабря 2018 года в Малом зале филармонии состоится Концерт-поздравление художественного руководителя и главного дирижёра оркестра Юрия Темирканова. В этот день Маэстро исполнится 80 лет. Произведения в этот вечер будут исполняться артистами Заслуженного коллектива России, а некоторые из них прозвучат под управлением дирижёра, народного артиста России Николая Алексеева.



Программа концерта состоит из сочинений композиторов четырёх веков – от Леопольда Моцарта до наших современников, в числе которых партитура петербуржца Евгения Петрова «Гора света», посвящённая Юрию Темирканову: прозвучит вторая часть произведения. Также в праздничный вечер артисты Заслуженного коллектива России исполнят сочинения Феликса Мендельсона, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и других авторов.



Под знаком юбилея Юрия Темирканова в нынешнем филармоническом сезоне проходит множество событий, в том числе – обширная серия зарубежных гастролей Заслуженного коллектива России, международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», который откроется 14 декабря, и отдельно – входящий в программу фестиваля звёздный гала-концерт, участие в котором примут дирижёр Марис Янсонс, пианисты Николай Луганский и Денис Мацуев, скрипачи Юлиан Рахлин и Вадим Репин, альтист Юрий Башмет, вокалисты Динара Алиева, Карен Слак, Маттиас Гёрне, Паата Бурчуладзе.



Начало концерта - в 19.00.

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