Снимком с новорождённым сыном она поделилась со своими поклонниками в социальных сетях. Фотографию, на которой новоиспечённая мама держит за руку своего малыша, она подписала: «Добро пожаловать в мир…». Малыша назвали Макс Валентин Имбрулья.

Напомним, что исполнительница популярной в 2000-х годах музыкальной композиции «Torn» отметила в феврале текущего года своё 44-летие. Забеременеть удалось артистке благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. О том, что Натали Имбрулья ждёт малыша, стало известно в июле этого года. Известно, что у неё нет постоянного партнёра, поэтому певица решила использовать донорскую сперму для оплодотворения. Имбрулья с радостью поделилась новостью о своём интересном положении, отметив, что давно хотела стать мамой. Кроме того, она выразила слова восхищения о том, что в современных условиях женщине возможно забеременеть, прибегнув к донорству и экстракорпоральному оплодотворению.

Однако, среди российских поклонников Натали Имбрулья возникли опасения из-за последствий, вызванных процедурой ЭКО. В качестве примеров приводят Жанну Фриске и Анастасию Заворотнюк, которые также решились на эту процедуру в возрасте, превышающем сорок лет. Поклонники посчитали, что развитие глиобластомы или раковых клеток головного мозга возникло именно из-за этой процедуры.

Натали Имбрулья родилась в 1975 году, в Сиднее. Известность к ней пришла после выхода на экраны телевизионного сериала «Соседи», в нём Имбрулья сыграла роль Бет Бреннан. После ухода из проекта Имбрулья занялась творческой сольной деятельностью, выпустив в 1997 году кавер-версию песни группы Ednaswap «Torn». В 2015 году вышел пятый по счёту альбом артистки под названием «Male».