ИА "Ореанда-Новости". Автобиография бывшей первой леди США Мишель Обамы стала самой продаваемой книгой, выпущенной в 2018 году, всего через 15 дней после публикации. В Серевной Америке на текущий момент уже продано более 2 млн копий, сообщает BBC со ссылкой на NPD BookScan, который отслеживает около 85% книжного рынка США.

Такие данные о продажах были объявлены издательской компанией Penguin Random House в пятницу, 30 ноября. По словам представителей издателя, мемуары супруги экс-президента стали также самой продаваемой книгой во многих других странах, в том числе Австралии, Великобритании, Франции, Германии, Южной Корее и ЮАР.

Книга посвящает читателей в личную жизнь Мишель Обамы до президентства супруга, а также рассказывает о жизни автора в качестве первой леди первого президента США афроамериканца. В мемуарах Обама раскрывает тайные подробности жизни, включая пережитый выкидыш и необходимость экстракорпорального оплодотворения, к которым супружеская пара прибегла для появления дочерей Малии и Саши.

Также читателей крайне заинтересовала присутствующая в книге критика действующего президента США Дональда Трампа, который придерживался теории, что Барак Обама не являлся урожденным американцем, и, соответственно, не был законным президентом.

В настоящее время бестселлер переведен на 30 языков, однако русскоязычной версии пока нет.

Мишель и Барак Обама поженились в 1994 году. Барак Обама является 44-м президентом Соединённых Штатов Америки, который правил два срока подряд с 2009 года по 2017 года. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года. До избрания президентом являлся федеральным сенатором от штата Иллинойс. Он стал первым афроамериканцем, выдвинутым на пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент, а также президент с фамилией африканского происхождения.