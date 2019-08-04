ИА «Ореанда-Новости» Художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов, ставший известным после публикации серии мемов по «Игре Престолов», получит работу на мультипликационной студии.

Героями мемов Уляшова стали персонажи «Союзмультфильма», стилизованные под героев известного сериала. В частности, Волк и Заяц из «Ну погоди» превратились в Сандора Клигана и Арью Старк, а Винни Пух и Пятачок предстали в образах Сэмвелла Тарли и Джона Сноу. Чебурашка предстал стилизованным под Дейенерис Таргариен.



По признанию самого Уляшова, он одинаково любит и "Игру Престолов", и советские мультфильмы.



Как сообщила председатель правления студии «Союзмульфильм» Юлиана Слащева, художник получил приглашение на собеседование и экскурсию.

Слащева отметила, что Прокопий Уляшов обладает талантом и у него много креативных идей. В сентябре 2019 года он получит должность специалиста по продвижению.





