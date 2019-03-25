ИА «Ореанда-Новости». Американца Эллиота Тебеле обвинили в краже мема.

В федеральный суд был подан иск, в котором утверждается, что Тебеле использовал изображение для продвижения своего бренда. В иске говорится, что изначально мем принадлежал пользователю из Нигерии, который теперь требует от американца 150 тысяч долларов.

На картинке изображена переписка двух людей.

Компания Jerry Media, которой владеет Тебеле, заявила, что иск является «несерьёзным», и что она готова отстаивать свои интересы в суде.